Sme svedkami ľudáckeho myslenia v kampani (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Nejaký bezvýznamný bývalý funkcionár HZDS zo Zvolena vyzval Zuzanu Čaputovú, aby sa verejne priznala, že je židovka. Tisíce bezvýznamných bývalých funkcionárov HZDS zničili Slovensko tak, že sa z toho dodnes nedokážeme spamätať. A desaťtisíce slovenských židov boli zavraždených v táboroch, kam ich poslal vojnový zločinec Tiso.

A odrazu je tu všetko akoby naopak. Mečiarovská nula sa dožaduje Čaputovej priznania, akoby malo byť problémom, či je židovka. Akoby to znamenalo, že slovenskí židia nesmú kandidovať alebo možno ani nastupovať do MHD vo Zvolene, chodiť do školy, podnikať.

Možno by malo tých zopár stoviek židov nosiť žltú hviezdu, aby nejaký zvolenský antisemita vedel, s kým má do činenia. Pretože inak nie je vôbec jasné, k čomu sa má vlastne Čaputová priznávať, čo by to znamenalo, keby bola židovkou, akým spôsobom by to potešilo mečiarovského nímanda.

Diktát Mníchova a Hitlerova kolónia

Prvé kolo prezidentských volieb vyšlo na 16. marca, dva dni po výročí vyhlásenia takzvaného slovenského a takzvaného štátu, ktorý nebol ani slovenským a ani štátom.

Vieme, čo v tejto Hitlerovej kolónii robili Židom, luteránom, Rómom, politickým odporcom, vieme, ako sa tento fašistický útvar správal k vlastnému obyvateľstvu.

A napriek tomu sú medzi súčasnými kandidátmi viacerí takí, ktorí nedokázali jasne povedať, čo si myslia o Tisovi, a poväčšine sú to tí istí, ktorí hovoria, že nám vládne akýsi diktát Bruselu, že nemáme suverenitu, že sme údajne stratili našu samostatnosť a rozhoduje sa o nás v zahraničí.