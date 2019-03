Pellegrini ani náhodou skutočným šéfom nie je

Hoci by aj antisystém nateraz nezvíťazil, ich voliči nikam nezmiznú.

14. mar 2019 o 9:11 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Vieme, moratórium, ale všeobecne vari o prezidentovi hovoriť môžeme. Lebo ak nie, museli by sme o Dankovi a jeho tlačovke, na ktorej dal veci do súvisu tak, že sa v nich už nemôže vyznať ani divá sviňa.

Ako to teda je, ponúkajú nám spojenci v rámci NATO sto miliónov alebo nie? Pretože už zaznelo, že ich nepotrebujeme, dokonca, že ak ich Slovensko prijme, SNS vystúpi z vlády.

Chlapi plus Antošová, včera bolo neskoro! Nech sa páči, odovzdajte kľúčiky a neopovážte sa niečo skartovať. Ani na obrane, ani na školstve a už vôbec nie na pôdohospodárstve.

A to nie je všetko. Vypracte aj fleky v štátnej správe, spakujte sa z dozorných rád. Do poslednej sekretárky sa zbaľte a neobťažujte sa s návratom. Niet totiž takého návrhu zákona z vašej strany, bez ktorého by sa táto krajina nezaobišla, o myšlienkach ani nehovoriac.