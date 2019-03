Čaputová neprepadá eufórii

Nastávajúca etapa bude z logiky veci ťažšia.

17. mar 2019 o 13:50 Zuzana Szatmáry

Autorka je sociologička

Subjektívny pocit psychickej a telesnej pohody či rozjarenosť je po našom eufória. Po prvom kole prezidentských volieb zažívalo v sobotu po polnoci eufóriu 40,6 percenta slovenských voličov. Niektorí pocit opisovali "akoby zmizol ťažký mrak nad krajinou", iní slovami "cítim veľké šťastie" alebo ako "hrdosť na krajinu".

Mnohí si napriek dlhej noci po nekonečnom dni s úľavou nalievali. Tak to má s človekom byť, keď vydrží, odolá, koná a vyhrá nad fiaskom mysle. Je to odmena, ktorú si zaslúži: ako športovec, keď po víťazstve beží so zdvihnutými rukami okolo bariér; ako pár po vyčerpávajúcom milovaní; ako najlepší umelec so zlatou soškou; ako batoľa, keď sa zdvihne a rozbehne svojím, zatiaľ malým svetom po vlastných.

Takáto eufória je na rozdiel od umelých stimulantov, ako napríklad drogy, prirodzená. Sídlo slasti v ľudskom mozgu sa "rozjarí" a zakrátko ako každá jar odznie v prospech sadenia a práce na nastávajúcej úrode.