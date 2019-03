Antisystém má pred parlamentnými voľbami 25 percent (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Nástupcom Petra Kažimíra na ministerstve financií sa údajne má stať František Imrecze. Ten sa s predchádzajúcou funkciou rozlúčil škandálom za 300 miliónov.

Ministerka Matečná povedala, že pochybné výberové konanie šéfa Štátnych lesov TANAP-u je pochybné.

Slobodný vysielač pripravuje pravidelnú reláciu s Vladimírom Mečiarom.

Pred prvým kolom: Bašternák, Kočner, Fico a Haščák

Andrej Danko povedal nie americkým peniazom a ministerstvo zahraničných vecí povedalo, že je prekvapené. Takže Andrej Danko zorganizoval tlačovku, po ktorej sa všetci snažili uhádnuť, čo vlastne povedal. On sám potom povedal, že sa o tom všetkom vlastne chce len porozprávať.

Mariana Kočnera obvinili z dvojnásobnej vraždy, Ladislava Bašternáka odsúdili, Zuzane Čaputovej prirobili židovský nos a o vražde si s Kočnerom vraj písal aj Jaroslav Haščák – a to všetko sa stalo v jeden deň. Znamenalo to, že Bašternákovi prepadol všetok majetok, ktorý nestihol prepísať; zhodou okolností sa to týkalo už len bytu, ktorý prenajímal Robertovi Ficovi.

Štefan Harabin sa pred druhým kolom hral na Mussoliniho a tvrdil, že migrantov stretáva v bratislavskej električke. V televízii sa potom s Marianom Kotlebom hádal, kto je národnejší a kresťanskejší.

A v televízii počas moratória vystúpil aj premiér Peter Pellegrini, ktorý povedal, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta. Určite tým však nemyslel Maroša Šefčoviča, lebo Maroš Šefčovič bol nezávislý kandidát a všetci to vedeli.

Ako rozpoznať Žida vysvetlil aj poľský časopis.

Prvé kolo: Čaputová 40, ostatní tak rôzne

A potom boli voľby, ktoré prekvapili tým, že ničím neprekvapili. Jednou vetou by sa totiž dali zhrnúť tak, že Zuzana Čaputová v nich získala štyridsať percent a ostatní tak rôzne.

Čaputová zvíťazila vo všetkých krajoch a takmer všetkých okresoch. V jednom okrese zvíťazil aj Štefan Harabin, a to mu stačilo na to, aby povedal, že vyhral aj celkovo a hlavne pravdivo.

Najmä však podľa neho za všetko mohol Marian Kotleba, lebo v prospech Štefana Harabina neodstúpil – aj keď Harabin jedným dychom dodal, že vlastne nechcel, aby Kotleba odstúpil.