Jedenáste prikázanie podľa Šefčoviča

Šefčovič nie je prvý, kto prišiel s novým imperatívom.

19. mar 2019 o 13:41 Ondrej Prostredník

Autor je evanjelický teológ a v eurovoľbách kandiduje za Progresívne Slovensko a Spolu

Je to virál. Moderátor kladie kandidátovi divácku otázku. Keď je vraj kresťan, mal by vedieť Desatoro. Tak nech povie. Kandidát zaváha, ale potom sa do toho pustí. Dá ich päť. Štyri sú v poriadku, hoci v inom poradí. To piate je nové: Nebudeš páchať smrteľné hriechy!

Nemožno mu zazlievať, že ich všetky nevysypal na prvú a bez chyby. Aj ten, čo podľa nich každý deň skúma svoj život, by pred kamerou mohol zaváhať. Pozoruhodná je však rabínska odvaha prezidentského kandidáta. V bezvýchodiskovej situácii, keď mu nenapadá tých ostatných šesť, formuluje nové, jedenáste.

Nebudeme robiť škodoradostné závery z toho, že nevedel a nachytali ho. Pristavme sa pri tej kreativite.