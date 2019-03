Kto sú ľudia, ktorí šíria myšlienky strieľaním

Veria, že existujú uzavreté civilizačné bloky, nezaujíma ich, ako vznikli.

19. mar 2019 Zuzana Kepplová

Vraj treba zastaviť výmenu obyvateľstva. Hovorí potomok prisťahovalcov z Británie do Austrálie. Toho času odcestovaný na Novom Zélande.

Bolo by to na smiech, keby pri obhajobe tejto myšlienky nezahynulo päťdesiat ľudí zhromaždených pri modlitbe.

Tento si vybral novozélandských moslimov, ten pred ním Afroameričanov na bohoslužbách, ďalší na nórskom ostrove strieľal do mladých socialistov.

Toto bratstvo spája predstava, že strieľaním na spoluobčanov chránia svoju komunitu.

Svorne upozorňujú na to, že to ich práva sú porušované, to oni sú obeťami a takto sa bránia vymieraniu, v ktoré uverili. Smrti ponúkajú namiesto seba náhradníkov.

Ideológie sa vyznačujú tým, že po nich otázky ľahko stečú. Sú dobre vystužené proti pochybnostiam.

To ich odlišuje od vedeckých teórií, ktoré tiež predstavujú systematický spôsob rozmýšľania, no pripúšťajú nedokonalosť, omylnosť a sú otvorené korekciám.

Na rozdiel od vedy, ktorej pracovnou metódou sú pochybnosti, ideológia ponúka vysvetlenia raz a navždy.