Orbánovo členstvo v EPP je na vlásku

Že sa Fidesz prevaľuje k pravému okraju, sa dá vidieť aj voľným okom.

20. mar 2019 o 17:16 Zuzana Kepplová

Debata okolo možného vylúčenia maďarskej vládnej strany Fidesz z politickej rodiny európskych ľudovcov pekne ilustruje zásadnú otázku, ktorá sa tiahne s Orbánom. Čo je ešte stredoeurópske špecifikum a čo už politická patológia.

Predpokladáme pozastavenie členstva, na ktoré chce Orbán odpovedať odchodom (po uzávierke textu).

Celú túto operáciu môžeme chápať ako pokračovanie politického pohybu strany Fidesz k pravému okraju, kde mu už mávajú priatelia z talianskej Ligy či Marine Le Penová.

Orbán pred takmer dvadsiatimi rokmi so svojou stranou opustil Liberálnu internacionálu, aby sa pridal k európskym kresťanským demokratom. Tých v poslednom čase začal presviedčať, že to nie on sa hýbe doprava, ale oni umkli doľava. A ochotne ponúkol mojžišovské služby, že zblúdencov vyvedie.