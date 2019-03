Čoho sa v Alžírsku boja viac

Voľba medzi autoritárskym režimom, vládou islamistov a občianskou vojnou nenadchýna.

22. mar 2019 o 17:11 Tomáš Michaľák

Autor je politológ a arabista, spolupracuje s Ústavom orientalistiky SAV

Tisíce predovšetkým mladých ľudí, vyšli v posledných týždňoch do ulíc alžírskych miest. Dôvodom bol nesúhlas s krokmi súčasného prezidenta Abdalazíza Bútaflíku, ktorému sa 28. apríla skončí štvrté funkčné obdobie.

Bútaflíka sa síce vyjadril, že už nebude viac kandidovať, ale napriek tomu chce zostať vo funkcii aj po apríli a to dovtedy, kým bude prijatá nová alžírska ústava. Týmto krokom by sa vyhol voľbám, ale zostal by prezidentom na neurčito.

Prezident Bútaflíka, ktorý mal niekoľko mozgových príhod a pohybuje sa na invalidnom vozíku, reálne ani nevládne. Alžírčania za jeho politickým manévrom vidia mocenské hry armády, ktorá fakticky drží v rukách moc a v krajine chce zachovať status quo. Problémom preto ani nie je osoba prezidenta, ale samotný vládnuci režim.

Prezident je veľmi silný

Protesty v Alžírsku sú pomerne časté a prebiehali aj v posledných desiatich rokoch. Väčšinou však boli sociálne motivované. Niekedy na ich potlačenie použil režim aj silu, ale v skutočne vypätých situáciách sa vždy mohol spoľahnúť na príjmy získané z ťažby nerastných surovín, na ktoré je Alžírsko bohaté.

Vždy, keď to bolo potrebné, nalial režim do štátneho rozpočtu peniaze a nimi potom financoval rôzne sociálne programy alebo zvyšoval mzdy. Dnešné protesty sa však od tých predošlých podstatne líšia, keďže heslá proti prezidentovi postupne vystriedali heslá proti autoritatívnemu režimu a výzvy na usporiadanie slobodných volieb.

Alžírsky politický systém, hoci vykazuje známky demokracie a plurality, je formálne založený na silnom prezidentovi. Režim nastavil pravidlá svojho fungovania ústavou a súvisiacimi zákonmi v prospech mocenského jadra okolo prezidenta, čím je výrazne posilnená pozícia prezidenta na úkor parlamentu, vlády aj politických strán.

V krajine síce pôsobia politické strany, ich vplyv je však limitovaný slabými právomocami parlamentu a miestnych samospráv. Obmedzené pluralistické prvky ako relatívna sloboda tlače alebo existencia opozičných strán, sú nastavené tak, aby systém neohrozovali.

