Koalícia simuluje krízu

Keď to chcú rozpustiť, nenamietame.

24. mar 2019 o 14:15 Peter Tkačenko

Keď sa Nemecko rozhodlo rozpútať druhú svetovú vojnu, západní spojenci Poľska uznali, že to už je asi naozaj priveľa. Vyhlásili teda Nemecku vojnu, akurát nevyvíjali žiadne aktivity armády, takže sa pre ňu v slovenčine vžil prívlastok „čudná“.

Cudzokrajnou literatúrou podkutý čitateľ však vie, že to nie je najpresnejší preklad originálneho výrazu „phoney war“, teda skôr falošná, nepravá, nepoctivá, dnes by sme povedali fejková vojna.

No a pri pohľade na to, ako dnes koaličná partička simuluje krízu, sa do mysle derú rovnaké slová. Možno aj chcú, aby sme si mysleli, že prebieha napínavá koaličná bitka, všetci sú na nože v zápase o stranícko-mocenské priority, akurát im nezostáva sila, aby to dokázali autenticky predstierať.