Zeman hrubo zasiahol do slovenských volieb

Havlovo Česko volí Čaputovú, Zemanovo Šefčoviča.

26. mar 2019 o 13:40 Luboš Palata

Autor je redaktorom Deníku



Česká republika, aspoň na sociálnych sieťach, vyzerá ako fanklub Zuzany Čaputovej. Do štyridsaťpäťročnej Pezinčanky si do značnej miery projektujeme nádeje, čo by bolo, keby sme si nezvolili Miloša Zemana, nevládol nám Andrej Babiš a mali by sme v politike okrem mužov aj ženy.

Niežeby sa ženy u nás nikdy nepokúsili o prezidentský úrad. V prvej priamej voľbe v roku 2012 sa Zuzana Roithová ako najlepšia z nich umiestnila so štvrť miliónom hlasov na šiestom mieste, čo sa nebralo ako výzva na vyššiu účasť žien v politike, ale ako signál, že Česi ženu nikdy nezvolia. To sa na Slovensku po nie príliš slávnom treťom mieste Magdy Vášáryovej nestalo.

Na druhej strane, aj na Slovensku trvalo desať rokov, kým sa Iveta Radičová dostala do druhého kola, kde prehrala s Ivanom Gašparovičom. A trvalo dvadsať rokov, kým sa zo Zuzany Čaputovej stala víťazka prvého kola a favoritka toho druhého.

Jourová, lepší Šefčovič v sukniach

V Česku vám dosť závidíme aj jej súpera Maroša Šefčoviča. Česká politika a diplomacia nebola schopná vytvoriť európskeho politika jeho formátu. Niežeby sme tu nemali obdobu Šefčoviča.

“ Podobnú podporu od Zemana dostal kandidát rakúskej ultrapravicovej Strany slobodných Norbert Hofer. „

Taký Štefan Füle, ktorý bol v minulej Európskej komisii eurokomisárom pre rozšírenie a susedskú politiku, bol podobne excelentným diplomatom, ako eurokomisár urobil špičkovú prácu s extrémnym osobným nasadením.

Ale namiesto toho, aby ho Česko poslalo do Európskej komisie ešte raz a on sa mohol usilovať napríklad o post šéfa Európskej komisie, zmizol Füle v prepadlisku ministerstva zahraničných vecí a potom prešiel do súkromného biznisu, prepojeného na Čínu.