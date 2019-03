Londýnu treba povedať dosť

Únia nebude čakať donekonečna.

26. mar 2019 o 17:20 Peter Tkačenko

Odchod z Európskej únie nie je jednoduchá záležitosť, zvlášť ak s ňou máme do činenia prvýkrát. Britskí politici však dostali jasné zadanie a je predovšetkým ich úlohou, aby ho splnili.

Priatelia v britskej vláde a parlamente sú však zrejme presvedčení, že ich krajina je čosi ako zlatý poklad, preto okolo nich budeme tancovať a zvolávať ďalšie a ďalšie summity.

Oni popritom odmietnu zopár zmlúv, zorganizujú zopár volieb, vymenia niekoľko premiérov a vyjednávačov. No iste.

Británia je krásna, mocná a bohatá krajina a Únia je s ňou silnejšia ako bez nej. Ale nie za každú cenu.

To bolo rečí, že Únia je neefektívny kolos, ibaže konkrétne pri brexite je to čitateľný partner s jasným postojom.

Ak sa teda nevedia rozhodnúť Briti, mali by sme to urobiť za nich. Termín brexitu sme natiahli o dva týždne, tým by sa to však malo končiť.

Ak chcú čokoľvek iné, nech si to najprv schvália v domácom parlamente, potom sme ochotní to zvážiť.