Kuciak je mŕtvy, pán Fico (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Netreba to brať vraj až tak vážne a osobne, doba je, hovoria, hektická, ľudia sa, vravia, vyjadrujú v návaloch, bez premýšľania, nemyslia to tak a občas sa aj ospravedlnenia.

Mohli by sme to pochopiť, povedať si, že veď dobre, chápeme, sused je obvinený z úkladnej vraždy, majiteľ bytu nastúpil do väzenia, doma má štátnu radkyňu, prišiel takmer o všetko a majme zľutovanie. Ale nie.

Pretože jeho posledné výstupy nemajú nič spoločné s politikou, ani s komunikačnými stratégiami. Sú výrazom rozpadu osobnosti a nekontrolovateľnej zúrivosti. A preto nie.

Ak niekto obviní Beatu Balogovú, šéfredaktorku SME zo slov, ktoré nepovedala, alebo novinárov z denníka N z protivládnej a protištátnej činnosti, tak je zrejmé, že sa proti mužovi, ktorý vyčíta mŕtvemu Kuciakovi a mŕtvej Kušnírovej zničenie politickej a zdá sa, že aj osobnej integrity, musíme ohradiť.

Nemáme právo byť ticho, pretože slobodní ľudia sú nezraniteľní. Nedokážete ich ponížiť, dovyhrážať sa im, neviete ich zaplatiť, ani preplatiť, alebo prehovoriť. Môžete ich jedine zabiť a Robert Fico sa rozhodol, že sa bude viac ako rok po vražde rozprávať s médiami ako keby sa tu nič nestalo, ako keby Kuciak ožil, lebo polícia podľa neho vylúčila taliansku stopu.

Hlavne, že to neboli Taliani

A teda hovorí nám, že mu nezáležalo na tom, kto Kuciaka a Kušnírovú popravil, ale iba to, že pre neho a jeho vzťah je dôležité, že to neboli Taliani. Nič iné nikdy k tejto vražde nepovedal, nikdy nepochopil, čo sa stalo.

Kuciak a Kušnírová neboli zavraždení kvôli tomu, aby mu zničili kariéru, ale preto, že Ján písal o veciach, ktoré sa tu diali. A o ľuďoch, čo sú zodpovední za to, že Kočner vytvoril v polícii, na prokuratúre a v politike pornozoznamku maznákov a blbečkov, ktorí si mysleli, že by sa hentaké ženy o nich mohli zaujímať kvôli tomu, ako vyzerajú.