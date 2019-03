Čo nevolí, to sa ľahšie odrodí

Za tie naše voľby zo zahraničia.

27. mar 2019 o 18:04 Zuzana Kepplová

Volebný evergreen – prečo nemôžeme voliť zo zahraničia – počujeme aj počas prebiehajúceho výberu prezidenta.

Odvrknúť by sa poľahky dalo, že ak sa ľudia vedia dotrepať na Vianoce či letný festival, mohli by ráčiť aj na najväčší sviatok demokracie – voľby. Dokonca ani darčeky netreba nosiť a tiež sa v tomto čase dá postretať nemálo rodákov. Užiť si volebnú výzdobu a namiesto kolied diskusie.

Podporné skupiny sa môžu povzbudzovať na facebooku a organizovať spolujazdy, to je všetko pekné. Druhá vec je, aké úsilie vyvinie štát, aby dostal od týchto ľudí hlasy. Píšeme si, že je to výzva prekonať technologické nástrahy, o ktorých poslanci Smeru vedia farbisto rozprávať a urobiť krok do 21. storočia.

Kde bilbord a plenta už nemusia byť prvými asociáciami volieb. Samotná kampaň sa v týchto voľbách presunula – hlásila Transparency International Slovensko – veľkou váhou na internet, načim ju dohnať aj na strane hlasovania.