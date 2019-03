Šrotovné je ekonomický hoax

Spotreba nie je zdrojom rastu.

29. mar 2019 o 15:47 Martin Vlachynský

Autor je analytik INESS

S nemalým prekvapením som si prečítal, že vláda koketuje s myšlienkou na šrotovné.

Toto bizarné ekonomické opatrenie sme tu mali v časoch hlbokej ekonomickej krízy v roku 2009. Dnes sa o ňom bavíme vo vrcholiacom boome.

Bez ohľadu na to, kde sa nachádza ekonomický cyklus, je šrotovné ekonomickým nezmyslom, ba priam hoaxom. Vychádza z pomýlenej, ale hlboko zakorenenej predstavy, že zdrojom rastu je spotreba. Nie, spotreba nie je zdrojom rastu. Spotrebúvať dokáže každý a neobmedzene. Je to tá najľahšia vec v živote.

Argument šrotovným je podľahnutím takzvaného klamu rozbitého okna, ktorý popísal v 19. storočí na príklade nezmyselnosti cieleného vytĺkania okien francúzsky ekonóm Frederic Bastiat.

Peniaze minieme aj tak

Šrotovné dosiahne dve veci. Tou prvou je umelé preskupenie spotreby. Ľudia, ktorí sa rozhodnú kúpiť auto pre šrotovné, by svoje eurá nezašili do podušky (zvlášť pri financovaní lízingom), ale minuli by ich inak.

Teda týchto niekoľko tisíc eur nie je vytvorených zo vzduchu alebo vytiahnutých z kredenca, ako sa to snažia prezentovať niektorí politici – prídu o ne desiatky iných firiem a spoločností, ktoré svoju prácu robili dobre a ich produkty sú medzi ľuďmi žiadanejšie ako autá.