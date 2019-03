Hýčkanie a opatera

Krátka poviedka do sto slov.

29. mar 2019 o 16:17 doStoSlov

Nezrozumiteľne šumí ranné vysielanie. Na svoje hranaté telo si odieva fertuchu, šľahá vajcia, dáva robiť toasty, poťažmo nakŕmi labradora. Pospevuje si. V hlave sa necháva masírovať svietiacim slnkom a rozkvitajúcim čerešňovým stromom. Má v úmysle urobiť praženicu pre dvoch. Slaniny by si dal aj viac, ale po nedávnej operácii to nemôže s mastným preháňať. Zhnitý systém kvetov vo váze na stole musí vymeniť ešte skôr, než sa zobudí jeho nová láska. Chce si dať záležať. Už sa to blíži. Muža zmohne stres a začne sa metať ako moreplavec. „Bge gáno, dgahý,“ predčasne ho poťuká prstom po chrbte.