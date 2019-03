Povýšme spoluprácu nad boje o osobné zásluhy (celý Čaputovej prejav)

Veľké veci, sa zväčša rodia pomaly, povedala Zuzana Čaputová

31. mar 2019 o 12:19 Zuzana Čaputová

Denník SME prináša prvý prejav novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej v plnom znení.



Ďakujem. Köszönöm. Ďakuju šumňi. Děkuji. Paľikerav.

Ďakujem mojej rodine a môjmu tímu. Ďakujem vám všetkým, že ste boli so mnou a sľubujem vám, že ja budem s vami. S vami, ktorí ste ma v kampani podporovali. S vami, ktorí ste mi dali hlas. A aj s vami, ktorých dôveru som si zatiaľ nezískala a budem sa o ňu uchádzať ďalej pri výkone svojho mandátu. Som šťastná z tohto výsledku a viem, že si prečítame ešte veľa jeho intepretácií.

Chcem však povedať tú, ktorú v tejto chvíli cítim najviac ja sama. Teší ma nielen víťazstvo, ale predovšetkým to, že sa udialo spôsobom, o ktorom sme si mnohí prestávali myslieť, že ešte môže fungovať.

Že sa dá ísť aj do politického zápasu s vlastným názorom, že sa dá nepodľahnúť populizmu, že sa dá hovoriť pravdu a že sa dá zaujať a získať dôveru aj bez agresívneho slovníka a podpásových osobných útokov.

Naznačili to už voľby do samosprávnych krajov, potvrdili to komunálne voľby a dnes tiež voľby prezidentské, a verím, že sa pridajú aj tie európske, že Slovensko si pýta túto zmenu. Priatelia, budem šťastná, ak si dnes povieme - je to lepšie, ako sme si mysleli!

Možno sme si mysleli, že spravodlivosť a férovosť v politike je len intelektuálna téma a vidíme, že je to túžbou mnohých ľudí v našej spoločnosti. Možno sme si mysleli, že slušnosť v politike začína byť prejavom slabosti a dnes vidíme, že to môže byť aj našou silou. Mysleli sme si, že hrádza medzi konzervatívnym a liberálnym je neprekročiteľná a vidíme, že sme ju dokázali premostiť.

Netešme sa zo smútku súperov, pozerajme sa dopredu, lebo sa máme o čo a o koho oprieť. Máme čo naprávať a za čo sa postaviť. Je to, priatelia, lepšie, ako sme si mysleli! Hľadajme teda to, čo nás spája, povýšme spoluprácu na lepšom Slovensku nad boje o osobné zásluhy. Pozvime ďalších ľudí, poďme za ideami a hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.

Skutočná sila je vo vytrvaní, v postupnosti krokov, ktoré sú niekedy spojené aj s rizikom, a v trpezlivosti. Ako keď poddajná voda postupne zdolá skalu. Lebo veľké veci, akou je aj budovanie krajiny, sa zväčša rodia pomaly. Začnime od seba.

Ďakujem vám všetkým.