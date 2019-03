Zjavenie potvrdilo formu

Kľúčové sú stále parlamentné voľby 2020.

31. mar 2019 o 13:53 Peter Schutz

Ani významne nižšia účasť než v prvom kole v ničom neumenšuje základnú symboliku volebnej soboty, ktorou je odmietnutie spôsobov vládnutia Smeru, a nadväzne vyjadrenie túžby po lepšej politike a lepších politikoch.

Isteže, pri 50- či 60-percentnej účasti by malo to posolstvo vyššiu legitimitu, my si však radšej tíško gratulujme, že voliči "trojky" a "štvorky" z prvého kola, teda ich značná časť, sa urnám vyhli veľkým oblúkom.

Náskok spred dvoch týždňov, ktorý si Zuzana Čaputová zachovala pred súperom, je výpoveď o masívnosti objednávky, ktorú jej kandidatúra doslova stelesnila. Teda zásadného posilnenia úlohy spravodlivosti a vlády práva v slovenskej zemi.

Dá sa namietať, že prezidentské právomoci jej na realizáciu nebudú stačiť, avšak vyšší level vierohodnosti jej dodáva práve vyžarovanie neformálnej autority v tejto kampani.