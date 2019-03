Posunuli sme sa od doby kešu. Do doby Marrákešu

Čo príde po zastavenom Marrákeši a stopnutom Istanbule?

31. mar 2019 o 15:05 Zuzana Kepplová

Keď Robert Fico prvýkrát vybehol pred kamery, aby podupal Istanbulský dohovor, urobil to preto, aby ho v hataní ratifikácie tohto dokumentu nepredbehla SNS.

Prečítajte si tiež: Smer chce presadiť do ústavy, aby si páry rovnakého pohlavia nemohli adoptovať deti

Národniarom sa aj tak podarilo stať sa koaličným šampiónom v boji proti všetkému, čo sme si spájali s cestou na Západ.

A, áno, táto trajektória nutne obsahuje aj zlepšovanie života menšín vrátane posilnenia postavenia žien (k tomu mal prispieť dohovor prevenciou násilia).

Percentá to národniarom neprinieslo, no podarilo sa im preniesť nás z doby kešu do doby Marrákešu. To je čas, keď konšpiračné weby pôsobia ako stranícke think-tanky. Čo na nich vybuble, to si strany osvoja aj s chlpmi. Aby ich nepredbehol nejaký ešte väčší hulvát.

Neveriacky sme sledovali debatu okolo dohody o migrácii, kde si síce poslanci plietli pojmy, no podarilo sa im opevniť nás proti nájazdom z Afriky a Blízkeho východu.