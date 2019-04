Bruselom proti Dankovi

O dôvod viac byť eurohujerom.

2. apr 2019 o 15:54 Peter Tkačenko

Keď je to hlúpe, nefunkčné, vzniklo to ako peňazovod pre kamarátov a tvári sa to ako prejav národnej hrdosti, ťažko pochybovať, že to vzniklo inde ako v SNS. Do bodky to platí pre odvod pre reťazce a súvisiace povinnosti, ktoré vybraným podnikateľom nanútil Andrej Danko.

Rozhodnutie „Bruselu“ pozastaviť účinnosť tohto nezmyslu by tak malo vstúpiť do dejín Slovenskej republiky ako memento, prečo je roztápanie suverenity v povestnom európskom kotle takou dobrou správou. O to viac, že Danko okamžite kapituloval a oznámil, že odvod radšej zruší.

Priam rozkošné bolo, ako sa predseda SNS vyviňoval: vraj Európskej komisii odvod ako taký vôbec neprekážal, chybou bola len tá „maličkosť“, že bol namierený proti zahraničným firmám. No kto by to bol povedal?!