Antifašizmus dostal po papuli (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

No a teraz je z nich už ústavná väčšina. Neonacista vymenil hnedé sako za modré, aj keď hnedá košieľka ostáva, pretože je akosi uchytená v hlavách ako telflónový implantát proti chemtrails.

Možno sa trochu báli, že ich budúci týždeň rozpustia. Medzi správami o porážke tradičného trojobalu a hovormi s ´Ndrangetou z Úradu vlády sa objavila informácia, že súd sa začne budúci týždeň zaoberať ich rozpustením.

Strany, ktorej predseda dal počas úradovania v Banskej Bystrici vyvesiť na štátny sviatok SNP pred svoj bunker čiernu vlajku a jeho poslanci, agronazi Mazurek a alkonazi Mízik, majú problémy so svojou antižidovskou orientáciou.

Máme po nádeji

Do minulého týždňa sme mohli dúfať, že sa to stane, že silná demokracia nestrpí, aby v nej mali miesto neonacisti. Pretože, a to treba opakovať stále a dookola, ĽSNS nie je žiadna alternatíva ani strana frustrovaných, ani rozladených, ani nespokojných, aj keď mnohí jej voliči takí zrejme sú.

Zakladatelia ĽSNS sú kovaní slovenskí neonacisti, bývalí pouliční bitkári a ideologické socky s jednofarebými kérkami orlíc, orlov, Thorov a jeho kladív, svastík a znakov SS, príslušníci ezoterickej nacistickej subkultúry, ktorej súčasní politici umožnili dostať sa do parlamentu.

“ Mobilizovať Harabinových a Kotlebových voličov je nadradené civilizačnému charakteru Slovenskej republiky. „

A zrejme by už bolo teda budúci týždeň po nich, no na pomoc prišiel Robert Fico a povýšil akúsi ústavnú väčšinu na absolútny princíp, kde už nerozhoduje kvalita a morálna integrita ľudí, ale iba počet zdvihnutých rúk.

Minulý týždeň zahlasovali poslanci Smeru, ktorí si myslia, že byť sociálnym demokratom znamená smradľavé vlaky pre chudobu a študentov a loftové byty v Zuckermandli pre Počiatka, spolu s neonacistami.