Vláda schválila poplašnú správu

Prežili sme komunizmus, prežijeme aj Danka.

3. apr 2019 o 15:08 Peter Tkačenko

Niekedy sa pošťastí, že citovaním uznesenia vlády sa človek vystavuje hrozbe trestného stíhania pre šírenie poplašnej správy. Málokto si to všimol, ale naša vláda sa v stredu uzniesla, že na Slovensku je ohrozená potravinová bezpečnosť.

Keby ste chceli vedieť, tak za to môže zlovoľný Brusel, ktorý pozastavil účinnosť vysnívaného odvodu reťazcov, ktorý vlastnou hlavou vymyslel a presadil Andrej Danko. Takto sa totiž potravinárske firmy dostali do neistoty a vláda v konjunkcii s parlamentom musia urýchlene konať, aby odvod urýchlene vyhodili zo zákona, čím potravinári opäť nadobudnú právnu istotu.

Nerozumiete? Ani netreba, tieto bludy sa do návrhov na skrátené legislatívne konania nevkladajú preto, aby im niekto rozumel, ale ako rýdza formalita. Napriek tomu by sme od politikov mali žiadať, aby právne paškvily ako Dankov odvod zo Zbierky zákonov nevybíjali ešte väčšími chrapúnstvami. Najmä ak na to nie je nijaký dôvod.