Matovič by mal dať do karantény Fica

Sledujme, kto je mu dnes ochotný asistovať.

4. apr 2019 o 11:18 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Zostupná špirála, na ktorú pred rokom nasadol Robert Fico, sa prepadla o stupienok nižšie. Od konšpirácii o Sorosovi, cez vyhlásenie vojny médiám (vyhlásenie vojny médiám je asi štátnická reakcia na smrť novinára) sa prepracoval až k tomu, že otvorene ďakuje kotlebovcom za spoluprácu pri zmene ústavy.

Keď sa nemožno spoľahnúť na žiadnu hranicu, ktorú by Fico v boji o svoje politické prežitie nebol schopný prekročiť, možno by stálo za to uvažovať o tom, či by zvyšok príčetných poslancov v parlamente nemal vytvoriť novú hrádzu proti extrémizmu. Hrádzu, za ktorou by sa s Kotlebom ocitol aj samotný Fico.

Porozmýšľať o tom, by mohol napríklad aj taký Igor Matovič. Nebolo by vhodnejšie namiesto Štefunka a Beblavého poslať do karantény radšej Fica?