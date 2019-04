Dankovi konkurujú len naši konzervatívci

Konzervatívci majú jasno – všetko alebo nič.

5. apr 2019 o 9:10 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Opäť sa žiada na veselú nôtu, Danko zrušil vlastný zákon a bol to triumf, všetci hlasovali za, chcelo by to šampanské a možno aj vystreliť z dela, veru, bude že to smiechu, keď sa ukáže, že mal pravdu a reťazce zlacnia iba cviklu a aj to o cent.

Uf. Takých, čo si to za naše rozdávali s Bruselom, sme už mali, ale takéhoto nie, to aby človek pred správami išiel na malú, aby mu necvrklo, keď naňho vylezie nejaká jeho veta. Vraj netrpezlivo čaká na nového ministra financií. No nech len čaká, napríklad na autobusovej zastávke. Ako Forrest Gump.

Smejete sa, ale byť svedkom mentálneho úpadku relatívne mladého človeka je v skutočnosti smutné. Akoby to nemalo konca, jedna blamáž za druhou, nabaľuje sa to, valí priamo na vás a nedokážete odtrhnúť pohľad.