Ak to robí SNS, je to hlúpe alebo nebezpečné (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

V Poľsku zaznamenali zdrvujúce víťazstvo v boji proti satanizmu, lebo spálili knihy o Harrym Potterovi.

Ministerstvo zahraničia varuje Slovákov pred cestou do Nowého Targu, lebo sa tam kradne.

Politik Rudolf Müller z AfD si vyžiadal najčastejšie krstné mená kriminálnikov, ktorí od januára 2016 do apríla 2018 v Nemecku útočili nožom. Polícia mu ich poskytla, tu sú: Michael, Daniel, Andreas a Sascha.

Odhalili fašistku

Alternatívny internet tento týždeň veľa hovoril o .časopise, ktorý sa pri tvorbe obálky inšpiroval známym obrazom z obdobia romantizmu. Rovnakým obrazom sa na obálke svojej knihy inšpiroval aj Joseph Goebels a z toho vyplývalo, že Zuzana Čaputová je fašistka, alebo čo.

Začali sa aj prvé protesty proti prezidentke, ktorá ešte ani nenastúpila do úradu. Pred jej domom sa totiž zišlo desať ľudí, ktorí požadovali jej odstúpenie a polícii tvrdili, že sú vojnoví zajatci.

No a poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, oznámil, že vydáva knihu najlepších statusov – vo vydavateľstve, ktoré vydáva aj mesačník Extra plus.

Aby sa nezabudlo, v mesačníku Extra plus nájdete to najlepšie z prostonárodnej a mečiarovskej žurnalistiky. Tento mesačník, ktorý považuje za koreň všetkého zla striedavo Maďarov a Židov, najprv obdivoval Mečiara, po ňom Slotu, neskôr Kotlebu a pred voľbami si definitívne vybral Štefana Harabina.

No tak v ňom poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, vydáva to najlepšie z práce šiestich alebo siedmich ľudí, ktorí mu spravujú stránku. A aby to oslávil, prišiel so šokujúcim odhalením, že za všetko už nemôže Soros, ale ESET – v princípe preto, že je to úspešná firma.

Koniec rubriky Kuriozity.

Z Kisku sa teší len Fico