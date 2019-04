Poplačme si nad facebookom

Na elektronické hroby budeme nosiť lajky a posty.

7. apr 2019 o 15:06 Svetlana Žuchová

Autorka je psychologička a spisovateľka.

Pri nedávnej správe o strate dát z Myspace sa mnoho ľudí aspoň letmo zamyslelo nad bezpečnosťou zálohovania svojej minulosti, prípadne prítomnosti.

Spomienkam sa totiž pripisuje veľký význam. Zdôrazňuje sa, že netreba hromadiť materiálne statky, ale zážitky, pričom každý zážitok je budúcou spomienkou, potenciálnou fotografiou vo fotoalbume, nad ktorým budeme, jedného dňa spomínať.

Keby len my – najlepšie by bolo, keby sa fotografia zo sobotného výletu dostala do rúk vnúčat, pravnúčat, nejakému čo najvzdialenejšiemu potomkovi, ktorý si na nás spomenie. Spomienky, tie nám ani potomkom nikto nevezme.