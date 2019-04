Izrael má sebavedomia na rozdávanie

V Izraeli jednofarebnú vládu ešte nevideli.

9. apr 2019 o 14:56 Peter Schutz

V jedinej demokracii Blízkeho východu sa volebný zápas zvrtol na derby dvoch Benjamínov. Strany „Bibi“ Netanjahua a vyzývateľa „Benny“ Ganca sa chvália viac-menej rovnakými preferenciami, avšak – hovoria znalci izraelskej scény – Likud má vyšší koaličný potenciál.

Či to bude stačiť Bibiho Likudu na zostavenie novej vlády, alebo ho čaká odchod do opozičných lovísk, čitateľ v stredajšie ráno už zrejme tuší, takže prognózu si odpustíme. O to skôr, že pohľadom z Európy až tak o veľa nejde, keďže, čo sa týka geopolitiky, zásadné programové rozdiely medzi Bibim a Bennym nevidia ani insideri.

Netanjahu síce v kampani pritvrdil, avšak aj Gancova Modrá a biela sa situuje napravo od centra. Fenomén krvácajúcej ľavice, ktorá prehráva, kde sa volí, dobehol aj do Izrael.