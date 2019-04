Kiskov stvoriteľ je Fico. Ďakovať netreba

Kiska si to môže pokaziť už len sám.

14. apr 2019 o 18:06 Zuzana Kepplová

Pripomeňme si, že stvoriteľom Kisku politika je Robert Fico. Svojím prístupom vytvoril z kritického prezidenta politického tvora.

Ak nás zrak neklame, Kiska by bol pristal na rolu kritika a filantropa, ktorý by sa po službe vlasti vrátil k rodine a biznisu. Lenže Robert Fico sa so Sulíkom a Matovičom už asi nudil a oveľa zaujímavejšie mu prišlo otvoriť front s Kiskom.

Že to tak bolo, hádame z verejných prejavov ešte z čias pred Kuciakom, keď Fico označoval čoraz častejšie za svojho nemesis práve Kisku. Dôležité bolo stiahnuť ho z piedestálu nezávislého hodnotiteľa práce vlády medzi politický plebs umazaný kauzami. To sa Ficovi do značnej miery aj podarilo.