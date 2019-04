Čo ak Truban, Sulík, Matovič, Hlina a Kiska nezískajú väčšinu (píše Marek Maďarič)

Aj hodnoty majú hierarchiu.

15. apr 2019 o 9:12 Marek Maďarič

Autor je nezávislý poslanec NR SR a bývalý minister kultúry

Medzi slovenskými politickými stranami je dlhoročnou módou prisahať, s kým všetkým daná strana nebude nikdy spolupracovať.

Samozrejme, existujú pochopiteľné dôvody na to, aby politická strana zaujala stanovisko, že nevstúpi do koalície s inou stranou. Takto sa posielajú do karantény predovšetkým strany z okraja politického spektra, považované za extrémistické. Tie sú dnes prítomné v mnohých parlamentoch štátov Únie.

Okrem nich sa zvykne opozičný líder vymedziť voči koaličnému lídrovi a čím je ich súboj ostrejší, tým je logickejšie, že nebudú po voľbách spolupracovať.

To, že rastúca sila extrémistov čoraz častejšie núti štandardných rivalov vytvoriť po voľbách nejakú formu vládnej spolupráce, je vidno na viacerých európskych vládach.

Nepredstaviteľné koalície

Napokon, aj na Slovensku sa po posledných voľbách vytvorila nečakaná koalícia s odôvodnením, že ide o hrádzu extrémizmu (ponechajme bokom, ako je úspešná). V každom prípade ide o precedens, že aj v budúcnosti môžu vzniknúť dnes nepredstaviteľné koalície.