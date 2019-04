Pellegrini prosí o podporu, nepočujete?

Môžu mať lídra, ktorý ich vyvedie z najhoršieho. Oni však chcú Fica.

15. apr 2019 o 18:09 Zuzana Kepplová

V Smere sa, pochopiteľne, bránia kývnuť hlavou, že výmena Fica je témou. Zatiaľ sme také otvorene nepočuli a ani tak skoro počuť nebudeme. No čudovali by sme sa, ak by to témou nebolo.

Pokiaľ ide o merania dôveryhodnosti, Smer výmenu premiéra navonok zvládol. Ešte bude musieť Pellegrini presvedčiť vlastnú stranu.

Že ho tam majú za macochu, mu vôbec nezávidíme. Ako spoľahlivý indikátor nedostatočného rešpektu si môžeme zobrať poznámku národniarov, ktorí odmietli poslušnosť "náhodnému premiérovi" a prihlásili sa k Ficovi ako partnerovi na dialóg.

Hádali by sme, že agilná SNS jednak vycítila silové polia v Smere. A tiež, keby si oni mali vybrať, ťahajú k Ficovi.

Pellegrini sa ani neponáhľa do ultimatívneho zápasu s Robertom Ficom. Zatiaľ zachytávame skôr akési cudné ponuky. Ako inak si máme vysvetliť opakované uistenia od premiéra, že on v politike nemusí byť, a ak nenájde podporu, nebude sa priečiť odchodu.