Menej odbornosti, viac populizmu

Dovolávanie sa zdravého rozumu je ukážkový populizmus.

17. apr 2019 o 14:56 Peter Tkačenko

Až donedávna to bol skôr vtip, ale teraz už je to skôr praktická poučka. Naozaj platí, že rozum najspravodlivejšiu distribuovaný statok – nikto sa nesťažuje, že by dostal málo. Dokonca ani Boris Kollár či členovia SaS. Pravda, v ich prípade ide o osobitnú kategóriu rozumu – konkrétne „zdravý“ rozum.

Prečítajte si tiež: SaS a Sme rodina sa pochytili pre rovnaké slogany

Predvolebná epizódka o tom, ako si kollárovci a sulíkovci pred európskymi voľbami osvojili zhruba rovnaký kampaňový slogan (čosi o zdravom rozume) iste nemá zásadný zmysel, ale je to dobrá ilustrácia stavu politiky.

Áno, volebné heslá na bilborde sú skratkovité a nemôžu vystihnúť zložité riešenia a priority, nedajbože takticko-strategické metódy politického vyjednávania na ich dosiahnutie.

Dovolávanie sa „zdravého rozumu“ je však destilátom populistickej zbabelosti.