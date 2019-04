Ako sa rozlúčiť s Ficom? Kde bude bývať? Kde pôjde?

Robert Fico má plné zuby straníckej politiky.

17. apr 2019 o 18:50 Beata Balogová

Robert Fico má plné zuby straníckej politiky. Parlamentná lavica ho ponižuje a nebaví ho predstierať, že má vízie pre krajinu.

Naozaj sa snažil vycúvať zo Smeru, na ktorý sa za tie roky prisali všetci, čo mali politické ambície.

Sociálna demokracia je ako staré sako, ktoré si oblieka už len vrátnik a občas aj Fico, keď potrebuje nakŕmiť tých, čo stále veria, že so Smerom je spojená nejaká tá ideológia.

Chcel byť prezident. Prekazil mu to Andrej Kiska. Po roku od vraždy novinára by sa bol uskromnil aj s prezidentovaním na Ústavnom súde. Ale ani to mu nebolo dopriate. Kam teda pôjde?