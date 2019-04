Smer bol výnimočne chvíľu užitočný (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa

Notre-Dame. Za kusom histórie, ktorá v Paríži zhorela, žialia nielen Francúzi, ale aj kultúrna verejnosť celého sveta.

Sľub Macrona, že padnutú vežu aj strechu postavia nanovo, je mrcha útecha. Hodnota artefaktov z dávnych storočí totiž spočíva práve v ich starobylej patine, v pocite, že okolo tej istej budovy, pred ktorou stojíme, chodili už súčasníci sv. Františka z Assisi.

Vlny účasti a solidarity, ako aj darcovské portály, na ktoré francúzski miliardári už prispeli stovkami miliónov eur, nepriamo vyvracajú prepálené „analýzy“, že skaza ikonickej katedrály je znamením súmraku kresťanstva a, ergo, vlády Sodomy a Gomory v Európe.

Udalosť SR

Lučanský. Presne tak, ako je Pellegrini pokračovanie Fica (trochu jemnejšími prostriedkami) a Saková pokračovanie Kaliňáka, je nový policajný prezident pokračovaním Gašpara.

Jeho zmierlivé, či dokonca optimistické prijatie vychádzajúce z dobrých pocitov z vyšetrovania vraždy Kuciaka je klam a mam, keďže na Kočnera (a ešte Bašternáka) sa vyforsírovala taká masívna spoločenská objednávka, že páchatelia z Mače stratili všetku ochranu zhora.

Takže – jedno – vyšetrovanie nielen vyzerá, ale môže aj byť skutočne nezávislé. Inak za Lučanského a Sakovej pracujú NAKA a celá polícia presne tak na želanie a pod vplyvom politiky, ako za Gašpara a Kaliňáka.

Správny krok

Antibyrokratický zákon. Ďalších deväť potvrdení, ktoré štát nebude pýtať od občana, ale „vybaví“ si ich sám medzi úradmi – napríklad potvrdene o návšteve školy –,je síce zmeškaný, ale občiansky komfortný výsledok marketingového ťaženia Rašiho proti byrokracii.

Princíp „jeden a dosť“ – akože informáciu odovzdáte štátu len raz – si zaslúži ozaj aplauz, veď ide čelne proti politickej filozofii Smeru, v ktorého vládnutí predstavuje priam historickú výnimku užitočného, proobčianskeho opatrenia.

Sporný krok

Fiačan, Szigeti a Molnár. Pokým bol prioritou, ako tvrdí časť znalcov, riadny chod inštitúcií (z ústavy), tak Kiska zostal dlžný jedno meno. Keďže, všakáno, tri je menej ako štyri a sedemhlavé plénum je menšie ako osemhlavé.

Ak naopak – ako sa zhodlo iné expertné krídlo – „ústavnejšie“ bolo počkať na kompletnú osemnástku z parlamentu, tak tri menovania sú tiež porušením princípu. Názory, či zavrhnutá päťka zostáva naďalej v hre o Košice, sú tiež pluralitné, fakt je však ten, že o Švecovej, Trubanovi a ostatných Kiska už jeden súd vyslovil (ktorý je zvlášť u predsedov Najvyššieho a Špeciálneho súdu viac ako na pováženie).

Nie je jasné, čo rozhodnutím „ani ryba, ani rak“, prezident zamýšľal. Ustanoviť predsedu bola, samozrejme, nutnosť. Fiačan ani nesníval, čo za dlhočizný kariérny skok mu vojna inštitúcií prinesie.

Zaujímavé bude, čo Kiska urobí, ak mu parlament z tretej volenky nepošle plných desať, ale, povedzme, iba štyri nové mená. Dá ich dokopy s päťkou, zamieša a niečo vyberie, alebo bude menovať dvoch iba z nových, či celú deviatku „zmrazí“ do štvrtej voľby? No.

Jedným dychom s konštatovaním, že nenapadnuteľné, čiže dobré riešenie prezident ani nemal, povedať sa musí aj to, že zmätok, ktorý spolu s parlamentom vytvorili okolo sudcovskej voľby, by bol vysoký nielen pre tú našu príslovečnú divú sviňu, ale aj – napríklad – pre Benátsku komisiu.

“ Ak vláda Fica a Danka nebude rýchlo zvrhnutá, vyvedú Slovensko zo západného okruhu. „

Chybný krok

Yankee go home. Rozhodnutie koaličnej rady – teda žiadny Danko – o stopke pre rokovania Gajdoša o obrannej zmluve s USA, je ďalšie z mnohopočetných dokumentácií o únose euroatlantickej kotvy slovenskej zahraničnej politiky.

Ešte aj keď – údajne – v rozhovoroch bude pokračovať rezort zahraničia, Danko „nedovolí, aby sme podpísali s USA takú zmluvu ako Maďari“(!!). Tie výkričníky upozorňujú na proslovenské cítenie Danka, ktorý mal doteraz Orbána za vzor.

Dá sa len opakovať už viackrát povedané: Ak vláda Fica a Danka nebude rýchlo zvrhnutá, títo dvaja – za asistencie Pellegriniho a Lajčáka – vyvedú Slovensko zo západného bezpečnostno-civilizačného okruhu.

Justičné okienko

Verdikt v kauze nástenkového tendra je – rozhodli odborníci – judikát roka. Vzhľadom na skutočnosť, že meškal približne toľko, koľko si odsedia páchatelia – Janušek jedenásť rokov, Štefanov deväť –právnická komunita by sa tým judikátom radšej chváliť veľmi nemala.

Iste, ak vyšším kritériom kvality judikátov než dochvíľnosť je exemplárnosť trestov, tak víťaz má svoju logiku. Či opodstatnenie, to je na inú omšu.

Mediálne okienko

Vyhlásenie facebooku, že v Maďarsku nebude zakladať žiadnu „bielu listinu“ zodpovedných médií, je prvé formalizované potvrdenie, že ako sa má informačná sloboda u južného suseda, ktorý v najnovšom rebríku Reportérov bez hraníc obsadil krásne 87. miesto (Slovensko 35.).

Facebook argumentuje, že so zreteľom na mediálne impérium riadené vládou považuje celú maďarskú printovú a elektronickú scénu za nespoľahlivú. Tá „biela listina“ mala byť súpiska titulov, ktoré nešíria dezinformácie a fake news, takže zadávanie reklamy by nepodliehalo ex post kontrole.

Otázka dňa byť môže, prečo triedenie na „fake“ a „nefake“ zdroje nezavádza facebook aj na Slovensku.

Pražská šunka

Dotačný podvod a poškodzovanie záujmov EÚ sú trestné paragrafy, za ktorých porušenie navrhuje polícia štátnemu zastupiteľstvu obžalovať Andreja Babiša. Kauza „Čapí hnízdo“ sa takto posúva na o stupeň vyšší level.

A ešte na vyššom sa ocitne, ak štátne zastupiteľstvo návrhu vyhovie, čo nie je vôbec vylúčené. Prípad takmer demonštruje relatívnu vyspelosť Česka, ktoré sa zdá byť v autonómii a svojprávnosti inštitúcií míle pred Slovenskom. (Viete si predstaviť policajný návrh na obvinenie Fica?)

Do pekného obrazu však nečakane vstupuje okamžitá – po oznámení obvinenia – výmena ministra spravodlivosti, pričom nástupkyňa odstupujúceho Kněžínka príde do rezortu rovno z pozície poradkyne Zemana.

A keďže minister má na štátne zastupiteľstvo silnú personálnu páku, o spojitosti tejto rošády s najnovšími dejmi okolo Babiša hovorí celá česká opozícia aj politický komentariát.

Marxistické okienko

Najlepšiu reklamu na socializmus zverejnila agentúra Bloomberg. Krajinou s najbiednejšou ekonomikou na svete je Venezuela, čo je o to impozantnejšie, že skvelé umiestnenie dosiahla ako vlastník a operátor najväčších ropných nálezísk na svete.

Obyvatelia, teda tí, ktorí ešte neemigrovali, môžu oprávnene veriť v trvanlivosť hospodárskeho úspechu. Zárukou je podpora Madura z Ruska, Číny aj Iránu, ktorý vraj – teší sa aj slovenská dezinformačná komunita – chce vyslať do Venezurely na obranu režimu svoje Revolučné gardy. Pekná partička.

Vtip týždňa

„Za kľúčové považujeme vyhlásenie Milana Lučanského pred poslancami NR SR, že v prípade, ak nebude spokojnosť s jeho prácou, nebude sa nasilu držať svojej stoličky a zakrývať sa potrebným súhlasom dvoch tretín členov brannobezpečnostného výboru parlamentu.

Týmto vyhlásením je de facto naplnená požiadavka SaS, aby touto voľbou nebol staronový prezident Policajného zboru zabetónovaný vo svojej funkcii poslancami súčasnej vládnej väčšiny.“

(Vyhlásenie SaS)