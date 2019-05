Rodičia musia dostať na výber

V Nemecku v posledných desiatich rokoch realizovali veľké zmeny v rodinnej politike a majú výsledky.

22. apr 2019 o 12:25 Simona Petrík

Autorka je poslankyňa NR SR a členka predsedníctva SPOLU – občianska demokracia

Minister Richter sa nedávno vyjadril, že by rád zvýšil prídavky rodinám. Z ministerstva práce aj z úst politikov Smeru dlhšie unikali informácie o dvoch možnostiach – predĺžením materskej alebo zvýšení rodičovského príspevku.

Niektorí by to mohli vnímať ako predvolebné „kupovanie“ voličov, no každý, komu niekedy napísala osamelá mama prežívajúca z rodičovského príspevku, by jeho zvýšenie privítal. Vrátane mňa.

Problém vidím inde – nemáme totiž na výber len z dvoch možností, je ich oveľa viac a sú zaujímavejšie pre rodičov a dokonca aj lacnejšie. Lenže ministerstvo ich nezvažuje.

Rodiny sa líšia

Potrebujeme skutočne európske služby pre rodiny, aby každý rodič mal na výber, ako vychovať dieťa.

Potrebujeme modernú rodinnú politiku, ktorá rodičov netlačí do jedného modelu výchovy, ale dáva im širokú paletu dôstojných možností.

Rodiny nie sú rovnaké, jedna mama chce byť s dieťaťom doma čo najdlhšie, druhá sa chce vrátiť po dvoch rokoch na čiastočný úväzok do práce, tretia sa chce po roku vystriedať s otcom, niektoré rodiny majú len mamu alebo len otca.

Systém im pre ich predstavy neposkytuje možnosti – kto sa chce vrátiť skôr do práce, je zastavený neexistujúcimi flexibilnými úväzkami a nedostatkom cenovo dostupných miest v jasliach.