Bugárov paradox: bez neho je to iba horšie (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Od marca 2016, teda štvrtý rok, dostávam otázku, kedy sa konečne ospravedlním za to, že som volil Most. Tento zločin mi berie právo kritizovať kohokoľvek — špeciálne to platí u Sulíka a Matoviča — a vôbec, keďže Béla zradil, zradil som aj ja.

Už nie sú 90. roky, nemusím odísť zo Slovenska, ale mal by som aspoň mlčať.

Voliť v marci 2016 Most bola pritom úplne legitímna a normálna možnosť, ak ste nemali radi Smer a zároveň ste napríklad k utečencom mali o niečo otvorenejší postoj ako bolo postavenie plota pri najbližšej príležitosti.

Lebo tak vtedy vyzerala spoločenská diskusia. O viac ako tri roky neskôr tu migranti, mimochodom, stále nie sú.

(zdroj: Facebook Ľubomíra Galka)

Ak niekto hovorí, že voliť Bugára znamenalo voliť súčasnú koalíciu, zamieňa si príčinu s dôsledkom. Pravdepodobnosť, že Most pôjde so Smerom, existovala, ale bola minimálna. Aby sa to stalo, mnoho iných vecí muselo dopadnúť bizarne, lenže ak sa rozpamätáme, voľby v roku 2016 mali od normálu ďaleko ako také.

Občas to vyjde tak, že práve najmenej pravdepodobná možnosť sa ukáže ako pravdivá; neznamená to však, že som sa dopustil smrteľného hriechu. Voliť Most sa nerovná zrade, v marci 2016 to bolo úplne normálne.

Na revanš viem sľúbiť, že sa to už nikdy nestane.

Márna kandidatúra za prezidenta