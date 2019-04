Tóth s novinármi bojoval, nemal ich kontrolovať

Tí, čo používali Kočnerove zistenia, sa už dobrého mena nedovolajú.

23. apr 2019 o 23:59 Zuzana Kepplová

Len človek celkom mechom udretý mohol považovať Tóthovu prácu za kontrolu novinárov.

To, že viedol svoj internetový portál, kde komentoval politiku a predostieral „svoje“ verzie udalostí, nemá nič spoločné so žurnalistikou a všetko s PR prácou. Ktorú prenajímal záujemcom.

Vieme o jeho angažmáne pre Kočnera, aj že sa ponúkal Pente a tiež, že pravdepodobne spolupracoval na imidži Čistého dňa, keď bola táto ustanovizeň ťažko skúšaná mediálnou pozornosťou.

Z toho môžeme vyčítať, že Tóth pracoval proti mediálnemu diskurzu vo verejnom záujme. A naopak, mal aktívne s novinármi bojovať.

Napríklad diskreditačnou kampaňou pre Kočnera. Ktorému pomáhal rozkladať presvedčenie verejnosti, že Kočner nie je kontroverzný podnikateľ, ale obyčajná škodná.

Nechránil teda – ako sme už neraz povedali – verejný záujem, ale povesť svojho klienta. Aby bolo jasné, kde leží jasná deliaca čiara medzi žurnalistikou a PR prácou. Navyše tu ide o spravodajskú a imidžovú prácu pre človeka, ktorý sám so špinavými informáciami obchodoval.

“ Vytvorili sivú zónu, v ktorej sa PR aktivity mafiánskej skupiny môžu vydávať za žurnalistiku. „

Že dnes môžu Tóth a pred časom aj Kočner kvákať, ako oni kontrolujú novinárov a ponúkajú pohľad za oponu, je najlepším dôkazom, čo za službu urobila „konšpiscéna“ serióznej žurnalistike. Vytvorili sivú zónu, v ktorej sa PR aktivity mafiánskej skupiny môžu vydávať za žurnalistiku, za akýsi iný pohľad.

A nemohlo by sa tak diať, keby ťažkotonážne politické figúry z tohto zmätenia mediálnych jazykov neprofitovali.

Napríklad dnes už klasická tlačovka Mariana Kočnera o „Lipšicovom stáde“ by inak bola vnímaná ako diskreditačná kampaň podnikateľa z mafiánskych zoznamov. Keby jej výstupy – prepisy rozhovorov novinárov s konkrétnymi politikmi – nevyužívali Fico s Kaliňákom, aby odbíjali otázky dotknutých novinárov.

Takto sa spomínaná smerácka dvojica zapísala ako Kočnerovi legalizanti. Ktorí si v politickej práci pomáhali jeho spravodajskými „zisteniami“.

Kritizovať novinárov za nadržiavanie či zaujatosť je jedna vec – to sa isto môže a mediálna pluralita aj mimovládky sledujúce prácu médií toto aj plnia. No Kočner bol ten posledný, kto by mal kontrolovať tých, čo o ňom píšu.

To jednoducho nejde dokopy.

Apelovať na tých politikov, ktorí z Kočnerových „zistení“ mali osoh a dnes namiesto neho vedú vojnu s novinármi – vraj o svoje dobré meno – by bola hlúposť.

Dobré meno im už nezachráni ani desať Petrov Tóthov.