Nevyhnutnosť spáleného Koránu (píše Rado Ondřejíček)

Európa si musí chrániť svoj sekularizmus.

25. apr 2019 o 11:56 Rado Ondřejíček

Autor je tvorcom Cynickej obludy

Problém s verejným pálením Koránu nie je to, že sa to v Európe občas deje, ale že sa to nedeje častejšie. Predovšetkým metaforicky.

Bibliu Európania spálili nespočetnekrát, občas doslovne, ale predovšetkým metaforicky. Nebolo to zadarmo ani bez obetí, ale Európa sa stala sekularizovaným územím.

Kresťania vrátane najortodoxnejších sa naladili na túto vlnu. Niežeby podaktorým netiekli nervy, keď vidia, že sa niekto posmieva z ich presvedčenia, karikuje najväčšie biblické hity alebo dáva ostentatívne najavo, že ich náboženstvo nie je viac než obyčajné dielo nebožských ľudí a je rovnako vysmievateľné ako každá doktrína, ale obmedzujú sa na verbálny hejt, trestné oznámenia, absurdné rozhodnutia licenčnej rady alebo pasívno-agresívne „budeme sa za vás modliť“.

Neškodný odvar

Nechodia strieľať redakcie, neregrutujú atentátnikov, aby zabíjali neveriacich, ani kvôli nim netreba posilňovať bezpečnostné opatrenia na koncertoch.

Kresťania dospeli, pochopili, prijali slobodu aj s tým, že viera nie je zákon, a majú veľkú zásluhu na Európe ako jednom z najlepších regiónov sveta.

Vrcholom najzúrivejšej kresťanskej vzbury proti bezbožnej súčasnosti sú Kuffa a spol. s rečami o homosexuálnej genocíde, ktoré nepochybne obsahujú hlúposti a iracionálnu nenávisť, ale v porovnaní s tým, čím sa prezentujú Kuffovia islamského sveta, je to neškodný, nenásilný a ignorovateľný odvar.

Aj keď to z mojej tvorby nie je vždy zrejmé, svojím spôsobom si za to európske kresťanstvo vrátane Kuffu či Krajniaka vážim.

Poznajú mieru, tak ako my neveriaci Európania, a tiež ostávame len pri verbálnych žartoch a nikomu nenapadne ísť zneucťovať kostoly (ak chcete spomenúť Pussy Riot, tak, odhliadnuc od ich motivácie, myslím si o nich približne to isté, čo o Kuffovi) alebo, nebodaj, zabíjať účastníkov omše. Miera je dôležitá.