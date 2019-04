Ani len netušíme, aký je to pocit starnúť v dnešnom svete

Akú starobu by ste si priali?

25. apr 2019 o 22:30 Zuzana Kepplová

„Prosím vás, čo je tu napísané?“ Skutočne, štítok na produkte ledva prečíta aj oko bez okuliarov. Ktovie, či pani bude vôbec vládať konzervu doma otvoriť. A či jej bude mať kto pomôcť.

Nebudeme nariekať nad tým, že tento svet nie je pre starých. Všetci od istého veku uvidíme svoj svet odchádzať. Meniť sa na nepoznanie a pritom sa nemusí nič hrozné stať.

Nemusí to byť zánik starého poriadku, aký opisoval Stefan Zweig, pretože všetko sa v starobe ponáša na stav rozpadu známeho a vytrácanie sa do zabudnutia prichádza oveľa skôr ako samotná smrť.

No zmieriť sa so základnými danosťami starnutia je jedna vec, nesnažiť sa o lepší život pre starších by bolo jednoducho hlúpe.