Keď oligarchovia zachraňujú Slovensko (píše Miroslav Beblavý)

Demokracia by nemala byť odkázaná na bohatých.

30. apr 2019 o 10:53 Miroslav Beblavý

Autor je jedným z lídrov koalície PS/SPOLU.

V novembri počas víťaznej noci nového bratislavského primátora Matúša Valla prišiel do jeho štábu dôležitý hosť. Spolumajiteľ firmy Eset a významný sponzor kampane Miroslav Trnka.

Keď sme boli chvíľu osamote, poďakoval som mu za finančnú podporu, bez ktorej by Matúš nevyhral. Tento kompliment ho nepotešil.

Vôbec to nevyzeralo, že by si Trnka ako digitálny „oligarcha“ – tak sa ho zúfalo, ale usilovne snažia nálepkovať úderky vládnych strán – užíval pocit úspechu a dôležitosti. Odpovedal mi, že za víťazstvom stojí Matúš a on mu len trochu pomohol. Mal aj nemal pravdu.

Peniaze vždy nefungujú

Je pravda, že iba peniaze nestačia. Stačí si spomenúť na najdrahšie kampane zo slovenskej politickej minulosti: Mečiar 1998, Fico 2002, SDĽ 2010, 99% 2012. Veľa peňazí, slabý výsledok.