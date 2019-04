Bez Uberu by sa regulácie nezmenili

Kto si trúfne zbytočne neregulovať?

26. apr 2019 o 11:43 Róbert Chovanculiak

Autor je analytik INESS

Peter Tkačenko napísal komentár, v ktorom vysvetľuje, že regulácia nie je zločin a aj Uber ju zvládol. Áno, podnikateľ zvládne veľa, ale to by nemalo byť ospravedlnením regulácií. Lebo inak sa môžeme jedného dňa zobudiť do nepekného sveta. Napríklad takého, kde musia dať novinári exkluzívny priestor urazenému premiérovi na jeho vyplakávanie.

Kritériom regulácie by mala byť hodnota za peniaze. Akú hodnotu prinesie jednotka regulácie? Túto otázku by si mal položiť každý, kto si myslí, že „je v poriadku stanoviť minimálne kritériá“.

Pre určitý typ biznis modelu môžu byť totiž aj „minimálne“ kritériá prekážkou, ktorú síce prelezie, ale už nebude taký ako predtým. Slovo „minimálne“ je subjektívne. Inak ho chápu novinári a inak premiér alebo predseda parlamentu.

Prečo by mal mať Uber problémy aj s „minimálnymi kritériami“? Pridanou hodnotou jeho pôvodného biznis modelu bola flexibilita. Človek sa ráno rozhodol si privyrobiť, druhý deň začal jazdiť a tretí s tým sekol. A pritom poskytoval kvalitnú, bezpečnú a dostupnú službu.