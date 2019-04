„Akčný plán elektromobility“ je len drahé PR

Dotujeme drahé autá bohatým.

Autor je environmentálny expert, kandiduje do Európskeho parlamentu za koalíciu PS-Spolu

Vláda 13. marca schválila nový Akčný plán rozvoja elektromobility. Pohľad na to, čo daný plán predstavuje a jeho porovnanie s realitou, odhalí, že plán nemá vnútornú logiku ani dostatočný dosah na základné ciele, ktorými by malo byť zníženie emisií skleníkových plynov spolu so zlepšením kvality ovzdušia na Slovensku.

Plánovaná investícia vo výške šesť miliónov eur je smiešna a slušne povedané neadekvátna. Päť miliónov z nej sa má použiť na dotáciu na nákup elektromobilov. Postačí na dotáciu nanajvýš tisícky elektromobilov.

Aj superoptimistická predstava, že každý dotovaný elektromobil bude náhradou za jeden zaregistrovaný automobil so spaľovacím motorom, ktorý sa vyradí z obehu, bude mať za následok zníženie emisií na Slovensku nanajvýš o 0,05 percenta. Teda ani tisícinu.

Možný je aj scenár, že dotovaný elektromobil pribudne do domácností, kde už majú automobil so spaľovacím motorom. Ako druhé alebo ďalšie auto – imidžovka.

Ak elektromobil nebude náhradou za existujúci automobil so spaľovacím motorom, tak sa celá akcia „akčného“ plánu minie účinkom a efekt na zníženie emisií sa priblíži k nule. Dotovať elektromobil, ktorý nenahradí konvenčné auto, je z princípu neefektívne.

Elektrifikácia MHD

Iný aspekt, odhaľujúci PR povahu celej akcie, je porovnanie výšky dotácie pre elektromobilitu a nepriamej podpory ťažby nekvalitného hnedého uhlia – 115 miliónov eur ročne.