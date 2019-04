Racionalita prehráva, ľudstvo plače (píše Samo Marec)

Monika Beňová vyhlásila, že na Viktora Orbána sme príliš prísni.

Gustáva Husáka na RTVS obhajoval predseda KSS. Stavali sa bytovky.

Vladimir Putin prišiel s nápadom, že Rusko by občianstvo mohlo ponúknuť všetkým obyvateľom Ukrajiny.

Krátko o Tiborovi Gašparovi

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar podľa talianskej televízie vedel už v roku 2013 o tom, že Antonino Vadala založil na východe Slovenska bunku talianskej mafie. Tibor Gašpar povedal, že to nie je pravda.

A bol to ten Tibor Gašpar, ktorý sa po konci vo funkcii šiel rovno vyplakať do Hlavných správ. Urobil to aj teraz a napísal, že stránka Zomri je niekým nepochybne financovaná. Taký to bol policajný prezident.

No a keďže to s tou mafiou naozaj nebola pravda, začal sa o to rok po prezidentovi Kiskovi zaujímať aj premiér Pellegrini – a to bolo dobre; nie ako keď sa o to isté zaujímal prezident, lebo to bolo poškodzovanie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Erik Tomáš napísal, že Andrej Kiska sa nikdy nestretol s americkým prezidentom. Obrázok prikladáme. (zdroj: Facebook Petra Bárdyho)

Správy zo Smeru

Vyšlo najavo aj to, že Marian Kočner dal sledovať množstvo novinárov a Smer ohlásil vytvorenie mediálneho tímu.

Nesúviselo to spolu, bolo to len symbolické. Súčasťou mediálneho tímu by mal byť Robert Kaliňák, a prihlásil sa aj poslanec Číž.

No a hovorilo sa aj o tom, že sa hovorilo o tom, že by poslanca Fica mohol niekto vymeniť na čele Smeru.

Premiér Pellegrini potom však povedal, že o ničom podobnom sa nehovorilo a on sám s poslancom Ficom nikdy ani nemal žiadny konflikt.

Veď práve.

Ako to dopadne, keď uveríte

No a potom vyhorela katedrála Notre-Dame a každý si z toho vyvodil presne to, čo potreboval.