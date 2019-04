Od zatierania plesní k biznisu s Pentou (píše Marek Maďarič)

Pellegrini pohrozil aspoň tým hrozienkam.

29. apr 2019 o 9:08 Marek Maďarič

Autor je poslanec za Smer a bývalý minister kultúry

V apríli 2017 vláda zobrala na vedomie koncepciu výstavby štátnej nemocnice na Rázsochách. Koncepcia počítala aj s tým, že ministerstvo zdravotníctva obstará spoločnosť, ktorá spracuje projektovú dokumentáciu novej nemocnice.

A to bol vlastne posledný pozitívny krok v tejto veci, ktorý urobil ešte bývalý minister zdravotníctva Drucker. Prešli dva roky a štát doteraz nezabezpečil ani len architektonickú štúdiu.

Namiesto toho nás premiér Pellegrini minulý týždeň ohromil zámerom odkúpiť novú nemocnicu od Penty, akoby mal moc donútiť finančnú skupinu predať mu lacno jej investíciu.

Ktovie, ako sa cítil, keď zástupca Penty bezprostredne po rokovaní povedal, že Penta nič nepredáva a ešte aj ironicky poznamenal, že druhá strana, rozumejte štát, nevie, čo chce.

V tomto svetle asi najvýstižnejšie zazneli premiérove slová na tlačovke, že on ani nevie, kde má tú prilbu, v ktorej by zrejme chcel poklopkať nejaký ten základný kameň ešte pred voľbami.

Rozhoduje sa na koaličnej rade

Čo to všetko vlastne malo znamenať? A stojí za to klásť si vôbec túto otázku, keď celá vec spľasla ešte skôr, ako sa mohla poriadne nafúknuť?

Opozícia si odpovedala oprávneným výkladom, že vláda dobrovoľne priznala svoju neschopnosť, že nedokáže štátnu nemocnicu postaviť. Ale ak to zasadíte do širšieho politického kontextu, dá sa to komentovať aj inak.

Po prvé sa opäť ukázala dvojkoľajnosť vládno-koaličnej politiky v zmysle vláda deklaruje, koaličná rada rozhoduje.