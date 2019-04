Raz sa budeme za seba hanbiť, že sme jazdili autom na benzín

Tak sme sa zase raz dozvedeli. Že by mali radšej mlčať, že čo ich je do toho, že určite ich niekto zmanipuloval. Že aký je vlastne ich motív: ktovie, či sa len nechcú v piatok uliať zo školy a že keby chceli byť užitoční, nech radšej v lese zbierajú plastové fľaše. Akoby krajšie okolie lesnej besiedky zastavilo fungovanie tepelných elektrární.

Asi by sa radšej vôbec nemali vyjadrovať, tobôž o klíme a o katastrofe, ktorá nám všetkým hrozí, nemali by mudrovať, protestovať, pripomínať, ba ani sa zapájať do niečoho – lebo deti predsa patria do školských lavíc. Ako s nimi viesť debatu, keď sú to ešte deti? Lebo kto už by predsa diskutoval o čomsi s deťmi. Alebo so ženami. Alebo s Rómami.

A preto sme sa zase raz dozvedeli: najmä to, že spoločenská polemika na Slovensku sa zasekla kdesi v paleolite a keby ľudská hlúposť kvitla, vo verejnej diskusii v naše krásnej podtatranskej krajine by si Andrej Danko mohol vypestovať subtropický les. Lebo týmto tempom tu o pár desaťročí budeme tak či onak pestovať olivy, citróny a bavlnu.

Koniec sveta, ako ho poznáme

Samozrejme, s deťmi, ktoré namiesto nás po celom svete zdvihli zadky a rozhodli sa upozorňovať na najväčší problém ľudstva v moderných dejinách, diskutovať môžeme, dokonca musíme. Ale začať by sme mohli najskôr tým, že ich budeme pozorne počúvať.