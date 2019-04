Dobrá rada od predsedu Danka

Hundroši tu stále budú. Keď chcú však niečo zmeniť, nech založia stranu.

29. apr 2019 o 12:26 Eduard Žitňanský

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko pravdepodobne nechtiac ponúkol radu, ako sa majú ľudia postaviť k jeho návrhom na zníženie niektorých daní.

„Čo povie nejaký analytik, to ma nezaujíma,“ povedal Danko s tým, že hundroši tu stále budú. Keď chcú však niečo zmeniť, nech založia stranu, povedal.

Možno existuje elegantné riešenie. Stačí nevoliť populizmus a extrémy. Koalícia sa zasekla na návrhu znížiť plošne sadzbu dane z príjmu na pätnásť percent. Nápad je to rovnako „skvelý“ ako drahý.

„Vyprosím si, aby niekto, kto nepozná podstatu nášho myslenia a finálny návrh, strašil ľudí stomiliónovými dopadmi. Ak by som riadil štát, nebál by som sa veľkých investícií do diaľnic a nemocníc,“ povedal Danko.

Aká je podstata „nášho“ myslenia, nie je jasné ani hĺbavým. Možno žiadna podstata nejestvuje.