Prevrat populistov sa odkladá

Po Slovensku prišli dobré správy aj zo Španielska.

30. apr 2019 o 9:38 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, pôsobí v Londýne



Už v druhej krajine Európskej únie sa v apríli voliči rozhodli nepustiť populistov k moci. Nebude to tým, že populistická vlna stratila silu?

Bol by na to príhodný čas, pretože v máji sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu.

Silne pravicové populistické strany, ktoré už sa hojne rozšírili vo všetkých 28 členských krajinách, dúfali, že získajú dominantné postavenie aj v Európskom parlament, no tento príbeh bude o čosi komplikovanejší.

V nedeľu si v španielskych parlamentných voľbách upevnila postavenie tradičná socialistická strana PSOE, keď pod vedením premiéra Pedra Sáncheza posilnila o štvrtinu hlasov.

„Budúcnosť vyhrala a minulosť prehrala,“ vyhlásil Sánchez, ktorý počas svojho krátkeho obdobia vo funkcii zvýšil minimálnu mzdu, vymenoval vládu s väčšinou žien a sľúbil, že sex bez zrejmého súhlasu sa bude považovať za znásilnenie.

Slovenská jar

Prirodzene, na titulné strany novín sa dostala iná správa. Dobrá správa nie je správa, takže médiá vyzdvihli fakt, že do španielskeho parlamentu sa prvýkrát dostala zvlášť odporná krajne pravicová populistická strana Vox.

Vox je protiimigračná, protimoslimská strana, ktorá chce „urobiť Španielsko opäť veľkým“.

Odmieta zákony namierené proti rodovo podmienenému násiliu, je proti potratom a manželstvám homosexuálov. Získala však len desať percent hlasov, z ktorých väčšinu prebrala od Ľudovej strany, ktorá tradične združovala nacionalistických a ultrakonzervatívnych voličov.