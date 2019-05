To, čo žiada Greta, je číra nemožnosť

Povedal niekto Grete, odkiaľ sa vôbec vzali protesty tzv. žltých viest?

30. apr 2019 o 15:28 Peter Schutz

Presne tak, ako autor nebude tvrdiť, že Greta zo Švédska je bábkovodičmi zmanipulované dieťa, nebude sa ani tváriť, že posolstvo, ktoré nesie, má čosi spoločné s realitou sveta. Nemá.

Pápež, Macron a spol., ktorí prijímajú Gretu ako celebritu, s ňou hrajú pokryteckú hru. Medzi prejavmi sympatií zahovárajú podstatu, že to, čo žiada, je číra nemožnosť.

Znížiť produkciu skleníkových plynov o 80 percent, čo je požiadavka jej „piatkov za budúcnosť“, by znamenalo napríklad povinnosť jazdiť autom iba jeden deň do týždňa, čo by nemohlo nevyvolať povstanie všetkých motoristov sveta.