Kotlebov volič nie je hlúpy, ale zlý

Odmietnuť debatu s fašistom je základné ľudské právo.

1. máj 2019 o 14:24 Peter Tkačenko

V časti spoločnosti sa nám rozšíril taký neduh. O Marianovi Kotlebovi, jeho strane a straníkoch vraj môžeme rozprávať celkom naplno, že na fašizme sa im páči prakticky všetko okrem tohto označenia, ale jeho voličov treba opatrne obchádzať, ofukovať, aby sa nám neurazili.

Keď to robia politici, azda sa to mu aj dá rozumieť, každý hlas sa ráta, preto aj Zuzana Čaputová v kampani rečnila, že ona sa s vyznávačmi rovnoramenného dvojkríža Hlinkovej gardy dokáže dohodnúť na podstate krízy, akurát ponúka iné riešenia.

Oni sú len frustrovaní a popletení, ňuňu, a keď s nimi strávime dostatok času, zvolia si návrat do civilizácie. Len to nevzdávať, vyhrnúť si rukávy a diskutovať! No tak to zasa nie.