Je pochybné, či má byť minister realiťákom

Najodkázanejší na novú strechu nad hlavou je momentálne Fico.

1. máj 2019 o 19:00 Peter Schutz

Je vrcholne pochybné, či do pracovnej náplne ministra zahraničia patrí robiť realitného agenta. Kto si myslí, že určite nepatrí, môže meditovať, že prečo práve tej hlave rezortu, ktorá mala ešte nedávno aj vedľajší úväzok v New Yorku, pripadla úloha postarať sa o bývanie ešte vyšším činiteľom, než je on.

Zavrhnime provokatívnu myšlienku, že požiadavka na novú adresu predsedom vlády a parlamentu sa u Lajčáka ocitla preto, že sa – pre známe okolnosti – prestalo počítať s Bašternákom.

Ako vyplýva z čerstvého vládneho dokumentu, ustajniť predsedov vlády a parlamentu sa úradníkom zahraničia napokon aj podarilo.

Či realitné kvality rezortu zvýšia aj na Čaputovú, zatiaľ nevedno. Naopak, isté je toľko, že ten najodkázanejší na novú strechu nad hlavou – aspoň provizórnu – je momentálne Fico, ktorému nehrozí nič menšie než deložovanie od Bonaparta.

Zostáva nám len viera, že podobne ako na ochranku, ktorá presluhuje u Fica už rok, dostane bývalý premiér výnimku aj na ubytovaciu službu.

Zaslúži si ju.