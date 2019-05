Ajhľa, plyšový macík si napľul do dlaní

Po prezidentských voľbách sme sa vrátili do hladiny alfa.

3. máj 2019 o 8:51 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Veď áno, deje sa všeličo a opäť sa aj zvolebnieva, len je to akési mdlé, takmer uhorková sezóna, na Srí Lanke už pochovali, Venezuela je ďaleko, zatiaľ prekvapuje iba to, že odtiaľ dávno nehlásia stovky mŕtvych, no a čo sa tej ruskej ropy týka, tak tam nemôže prekvapiť už vôbec nič.

Tunajšie pomery sa po prezidentských voľbách vrátili do hladiny alfa, čaká sa len na hokejové majstrovstvá. Nikto súdny od nich už nič nechce, ale prečo si nezabékať, keď pivo tečie potokmi.

Stratiť nemáme čo, naopak, tajne sme si stavili na to, že vypadneme z áčka (kurz 1: 100). Drukovať však budeme, no a keď to nevyjde a nevyhráme ani nevypadneme, hrať sa bude ešte o to, aby vypadli aj Česi, najlepšie s Rusmi, lebo to by bolo také pekné slovanské.