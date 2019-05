Nazvať fašistu fašistom nie je urážka. Je to povinnosť

Autor je prekladateľ a publicista

Nóri zachytili veľrybu, ktorá pravdepodobne slúžila na ruskú špionáž.

V Smotánke sa objavila spomienka na „profesora Colotku“.

V nitrianskej nemocnici operovali pacientovi nesprávne koleno a potom povedali, že chyba sa síce stala, ale aj tak nebolo celkom zdravé.

SNS na tento týždeň

Poslanec Farkašovský povedal, že novinári sa na tlačovkách hocikedy pýtajú na nesúvisiace témy, a to vytvára neistotu, ministerka Matečná povedala, že bryndza by si zaslúžila nižšiu DPH. No a predseda a doktor Danko vyhlásil, že poslanec Dostál sa „osočoval voči jeho osobe“ a má do parlamentu prísť v ženských šatách.

Tiež vyhlásil, že keď bude mať 76 poslancov, čo bude chcieť, to zvýši, a čo bude chcieť, to zníži, lebo analytici ho nezaujímajú. A to bolo v tom istom týždni, keď vyšla správa, že na Slovensku je prvýkrát viac dôchodcov ako detí.

SNS navyše do eurovolieb vyrazila s tým, že je za rovnaké európske platy a dôchodky, čo bolo aj na jej pomery netradične mimo. A Andrej Danko vyhlásil, že ľudia možno pochopia, čo im to rozprával, a to bola pravda. Ľudia pochopili.

Práve preto niektorí hovorili, že Danko celkom otvorene presadzuje ekonomickú sabotáž, zatiaľ čo iní boli úprimnejší a skonštatovali, že celá SNS je len jednoducho hlúpa ako cesta do práce.

Štempľovaní demokrati

Robert Fico v edícii 2008. (zdroj: Facebook Eduarda Galla)

Začiatkom týždňa súd rozhodoval o tom, či sú fašisti fašistami. Dopadlo to tak, ako to dopadlo: fašisti dostali pečiatku, že fašistami – aspoň zatiaľ – nie sú, a veľmi sa z toho tešili napriek tomu, že o tom rozhodol systém, ktorý ich údajne prenasleduje.

No a tak sa fašisti oháňali demokratickým štempľom aj napriek tomu, že sú proti demokracii, len to nepovedia nahlas. Ľudia však hovorili, že to naozaj neznamená, že fašisti nie sú – väčšina sa zhodla na tom, že prokuratúra prípad jednoducho odflinkala, iní hovorili rovno o sabotáži.